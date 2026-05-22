Por que nem todas as pessoas se adaptam às lentes progressivas?

As lentes progressivas revolucionaram a forma de corrigir a visão, permitindo ver ao longe, à distância intermédia e ao perto sem necessidade de trocar de óculos. Apesar disso, continuam a existir pessoas que afirmam: “não me consegui adaptar” ou “sinto desconforto quando uso progressivos”. Mas será realmente um problema das lentes… ou da forma como foram escolhidas e adaptadas?

Segundo os especialistas da Alain Afflelou Óptico, uma boa adaptação às lentes progressivas depende de vários factores: qualidade óptica das lentes, medições precisas, escolha adequada da armação e acompanhamento profissional especializado. Quando estes elementos não são devidamente respeitados, a experiência visual pode ficar comprometida.

As lentes progressivas foram desenvolvidas para integrar três zonas de visão num único par de óculos. A visão ao longe, necessária para conduzir, caminhar ou ver televisão; a visão intermédia, fundamental para trabalhar ao computador, cozinhar ou utilizar dispositivos digitais; e a visão ao perto, indispensável para ler, escrever ou consultar o telemóvel. Ao contrário das antigas lentes bifocais, oferecem uma transição suave entre distâncias, garantindo uma solução mais discreta, moderna e confortável.

Então, por que razão algumas pessoas têm dificuldade em adaptar-se? Os profissionais apontam quatro causas frequentes: lentes de baixa qualidade óptica, que podem apresentar distorções ou campos visuais reduzidos; medições incorretas, onde poucos milímetros podem alterar completamente a experiência visual; armações inadequadas, que não respeitam os parâmetros técnicos necessários; e, sobretudo, falta de acompanhamento profissional durante a adaptação.

Na Alain Afflelou Óptico, o acompanhamento personalizado é considerado uma etapa fundamental do processo. A equipa integra optometristas qualificados, profissionais com formação contínua em saúde visual, especialistas em aconselhamento de imagem e técnicos especializados na adaptação de lentes progressivas. Cada cliente apresenta hábitos, necessidades visuais e rotinas diferentes, motivo pelo qual a escolha da lente deve ser feita de forma individualizada.

Os especialistas recordam ainda que a adaptação às lentes progressivas é um processo natural do cérebro e da visão, podendo demorar desde alguns dias até cerca de duas semanas. Durante este período, recomenda-se utilizar os óculos regularmente, movimentar mais a cabeça e menos apenas os olhos, respeitar o tempo normal de adaptação e regressar à loja caso exista desconforto persistente.

Mais do que vender óculos, o objectivo passa por compreender as necessidades reais de cada pessoa e proporcionar conforto visual, confiança e qualidade de vida. Com tecnologia avançada, lentes de elevada performance e acompanhamento humano especializado, a adaptação aos progressivos pode tornar-se uma experiência simples, confortável e eficaz.

Alain Afflelou Óptico Funchal

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