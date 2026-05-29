Enchente no Parque Desportivo de Água de Pena para ver a Banda do Panda

O Parque Desportivo de Água de Pena, em Machico, encheu-se esta sexta-feira para receber o Concerto da Banda do Panda, iniciativa que junta centenas de crianças e famílias numa tarde de animação dedicada ao Dia da Criança.

Na abertura do espectáculo, o presidente da Câmara Municipal de Machico, Hugo Marques, deu as boas-vindas ao público e destacou a importância de o concelho acolher a estreia nacional do novo alinhamento da Banda do Panda.

“É um orgulho para Machico receber este espectáculo e esta estreia nacional”, afirmou o autarca, sublinhando a forte adesão das famílias ao evento realizado no Parque Desportivo de Água de Pena.

Hugo Marques agradeceu ainda ao DIÁRIO, à produção da Lemon Entertainment e ao Canal Panda pela escolha de Machico para acolher esta iniciativa, considerando que o ambiente vivido no recinto demonstra a importância de apostar em actividades dedicadas às crianças e às famílias.

Durante a apresentação, foi também deixado um apelo à participação do público, com o autarca a incentivar as crianças e os pais a “fazer muito barulho”, numa reacção que poderá ajudar ao regresso do espectáculo no próximo ano.

O evento resulta de uma organização conjunta do DIÁRIO e das câmaras municipais da Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Machico e Funchal, contando com a presença de personagens conhecidas do universo do Canal Panda, como o Panda, a Patrulha Pata e o Baby Shark.