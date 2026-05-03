Tramas e Enredos exibe-se ‘Do Mar à Serra’

A Associação Tramas e Enredos iniciou a sua participação no Cortejo Alegórico da Festa da Flor com o tema ‘Do Mar à Serra’, integrando o desfile deste domingo na baixa do Funchal.

Com 155 participantes, o grupo apresenta uma proposta assente na identidade cultural madeirense, estruturada em sete alas temáticas que representam diferentes ícones da Região. Cada ala reúne participantes de várias idades, sublinhando a transmissão geracional das tradições.

Os trajes inspiram-se no traje tradicional da Madeira, reinterpretado com uma abordagem contemporânea, mantendo a ligação às raízes históricas. A encenação cruza elementos naturais, sociais e culturais, numa leitura simbólica do território que vai do litoral às zonas montanhosas.

A participação da Tramas e Enredos reforça a diversidade temática do cortejo, num momento que alia tradição e criatividade no centro do Funchal.