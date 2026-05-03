Nuvem D’Afectos encerra cortejo deste domingo

A Nuvem D’Afectos – Associação de Animação é o sétimo e último grupo a desfilar este domingo no Cortejo Alegórico da Festa da Flor, assinalando o encerramento da primeira parte do desfile, que decorre no Dia da Mãe.

Com o tema “Madeira, do Ontem ao Actual – Florescer com Rigor”, o grupo leva à rua 97 participantes, com idades entre os 4 e os 65 anos, numa representação simbólica dos 50 anos de Autonomia da Região. A proposta cruza passado e presente, evocando as raízes do povo madeirense e o percurso de crescimento até à actualidade, numa narrativa inspirada no ciclo da natureza.

A encenação assenta na ideia de transformação — da semente ao florescimento —, destacando valores como o trabalho, a resiliência e a identidade cultural. A tradição e a modernidade surgem interligadas, reflectindo uma Madeira que evolui sem perder as suas origens.

O grupo apresenta-se com trajes decorados com diversas espécies florais, entre as quais próteas, estrelícias (cerca de 500 unidades), antúrios (300), gerberas (1500), margaridas e rosas, compondo um quadro visual marcado pela cor e pelo detalhe.

A participação da Nuvem D’Afectos encerra assim o desfile deste domingo, num momento que combina expressão artística, memória colectiva e celebração da identidade madeirense.