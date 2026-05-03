Casa Pia perde e ao Nacional basta um ponto para garantir a manutenção

O Nacional precisa apenas de um ponto nas duas jornada que faltam para garantir, matematicamente, a manutenção na I Liga. A derrota, 0-1, do Casa Pia, esta tarde, diante do Tondela, veio ‘facilitar’ as contas do Nacional para evitar o play-off de permanência. A duas jornadas do fim, o Nacional tem mais cinco pontos que o Casa Pia e vantagem no confronto directo. Na próxima jornada, o Nacional desloca-se aos Açores para defrontar o Santa Clara e caso empate garante desde logo a permanência no escalão principal do futebol português, independentemente dos resultados dos adversários mais directos na luta pela manutenção, Casa Pia (joga em Guimarães) e Estrela da Amadora (recebe o Famalicão).