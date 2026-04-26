Casal de turistas franceses resgatados nas serras da Boaventura

Terminou, há instantes, uma operação de resgate nas serras da Boaventura, no concelho de São Vicente, após o desaparecimento de um casal de turistas franceses e alegadamente uma criança, cujas idades não foi possível apurar.

Segundo o que o DIÁRIO aferiu, o grupo terá ficado perdido desde a tarde de ontem, depois de aparentemente não terem conseguido encontrar o caminho de saída, acabando por accionar-se um vasto dispositivo de busca.

As operações mobilizaram elementos da Polícia Florestal, da GNR e dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, que iniciaram as buscas ainda durante a noite de ontem. Já durante a manhã, o dispositivo foi reforçado com o meio aéreo do Serviço Regional de Protecção Civil, bem como com cerca de 10 operacionais da equipa de resgate dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Os turistas foram localizados e recolhidos há instantes, encontrando-se em segurança. O meio aéreo já regressou à zona da Cancela, após a conclusão das operações. Não há, para já, informações ou registo de feridos.