Artista madeirense Tomás Noronha integra cartaz da Semana do Mar

Mantendo a aposta na valorização de projetos regionais, o destaque do dia 25 de Julho da Semana do Mar do Porto Moniz será Tomás Noronha. O artista, que reparte a sua ligação entre a Madeira, ilha onde nasceu, e Lisboa, cidade onde reside, tem vindo a marcar presença regular na vida cultural e musical, tanto a nível regional como nacional.

Ao longo do seu percurso, integrou diversos eventos e projectos de relevo enquanto saxofonista, destacando-se actuações em iniciativas como o concerto de Valete, NAPA, Funchal Jazz, Orquestra de Jazz do Funchal, Raízes do Atlântico, Altear, Afro Son, Semana do Mar e Música do Mundo, entre outros.

Este percurso reflecte um compromisso consistente com a música, tanto no contexto regional como nacional de modo a aliar a performance, colaboração artística e integração do jazz enquanto linguagem contemporânea.

Este ano, a Semana do Mar do Porto Moniz decorre entre 22 e 26 de Julho. Nos próximos dias, à semelhança do que tem sido feito desde a passada segunda-feira, 27 de Abril, a autarquia continuará a divulgar os artistas que integram o cartaz desta edição.