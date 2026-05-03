Rússia prevê receitas adicionais de 2.275ME com preços altos do petróleo

Os cofres públicos russos deverão receber receitas adicionais de 200.000 milhões de rublos, cerca de 2.275 milhões de euros, devido aos preços elevados do petróleo, informou hoje o ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov.

"Esperamos receitas adicionais. Mas quero esclarecer desde já que os níveis de receitas e de défice dos últimos dois meses se mantêm iguais. [...] Estamos a falar de uma soma aproximada de 200.000 milhões de rublos", declarou o ministro à imprensa local, citado pela TASS.

Esta semana, o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, assegurou que a saída dos Emirados Árabes Unidos da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) não desencadeará uma guerra de preços do crude no mercado internacional, devido ao défice de hidrocarbonetos.

A Rússia quase duplicou em março as receitas provenientes da exportação de petróleo face ao mês anterior, devido à valorização do crude provocada pelo bloqueio iraniano do estreito de Ormuz - rota estratégica do comércio energético mundial - após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, segundo um relatório publicado na segunda-feira pelo Centro de Investigação sobre Energia e Ar Limpo (CREA).

Este organismo independente, sediado na Finlândia, indicou que as receitas totais da exportação de crude russo cresceram 94% em março face ao mês anterior, para 431 milhões de euros por dia, sobretudo devido ao aumento dos preços.

As receitas da venda de petróleo têm um desfasamento de cerca de três meses, uma vez que os contratos são fixados com base em preços médios de várias semanas ou meses. Os preços oficiais, como o do crude russo Urals, são calculados com esse intervalo temporal.