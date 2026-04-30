Preço do petróleo Brent atingiu os 126 dólares por barril

O preço do petróleo Brent, referência europeia, atingiu os 126 dólares por barril ao início da manhã de hoje, o seu valor mais elevado desde 2022, depois de ter subido mais de 6% em relação ao dia anterior.

Depois de atingir este valor, e de acordo com os dados de mercado recolhidos pela agência de notícias espanhola EFE, pelas 05:00 GMT (06:00 em Lisboa) de hoje, o preço desceu nos contratos futuros do Brent para 124,1 dólares por barril.

Com o valor de hoje, o Brent ultrapassou o seu preço mais elevado desde 2022 devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Esta subida acontece no meio do impasse nas negociações entre os Estados Unidos e o Irão para um acordo de paz e enquanto o Estreito de Ormuz, passagem crucial para o comércio internacional de crude, continua bloqueado.

Antes do início da guerra, no final de fevereiro, o Brent negociava a cerca de 70 dólares por barril.

Os Estados Unidos mantêm o bloqueio aos portos iranianos, enquanto o Estreito de Ormuz continua fechado, o que pressiona os preços do petróleo em alta.

As tensões voltaram a aumentar na quarta-feira, assinalando 61 dias desde o início da ofensiva, depois de a República Islâmica ter ameaçado com "ações militares sem precedentes" caso os Estados Unidos não cessem as suas intervenções navais e desbloqueiem o Estreito de Ormuz.

As Forças Armadas dos EUA também informaram que bloquearam 42 navios que viajavam para ou de portos iranianos como parte do bloqueio desta rota marítima estratégica, enquanto as negociações para chegar a um acordo permanecem paralisadas.

De acordo com uma notícia exclusiva da Axios, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que vai manter o bloqueio de Ormuz até que o Irão concorde com um acordo que vá ao encontro das preocupações nucleares de Washington.