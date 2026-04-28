Diplomata dos EUA apela a investimento no petróleo venezuelano

O encarregado de negócios dos Estados Unidos em Caracas pediu, esta segunda-feira, ao setor petrolífero venezuelano para aproveitar a "oportunidade histórica", na sequência do restabelecimento das relações diplomáticas.

John Barrett dirigiu-se a membros da Câmara Venezuelana de Petróleo, defendendo que a nova fase nas relações bilaterais pode transformar o país num polo energético regional.

"Juntos, estamos a construir uma nova Venezuela, profundamente ligada à nossa região", afirmou o diplomata, citado pela representação diplomática norte-americana.

Barrett sublinhou que o investimento privado, incluindo o norte-americano, será determinante para a recuperação económica e para a afirmação da Venezuela como "centro energético global".

O responsável chegou ao país na passada semana, substituindo Laura Dogu, num momento em que Washington e Caracas retomaram relações diplomáticas depois de vários anos de rutura.

A reaproximação incluiu também a flexibilização de sanções e a abertura do setor petrolífero a empresas estrangeiras, com autorização para exploração e comercialização de crude venezuelano.

A Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestou disponibilidade para aprofundar a cooperação com os Estados Unidos, no quadro de uma estratégia de recuperação económica e estabilização política.

Rodríguez assumiu funções após a captura do ex-presidente Nicolás Maduro, num contexto de forte reconfiguração do poder político e económico no país.

A nova fase das relações bilaterais tem sido marcada por acordos no setor dos hidrocarbonetos e pela entrada de empresas internacionais, num esforço para revitalizar uma indústria petrolífera em declínio e atrair investimento externo.