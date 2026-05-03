Caneca Furada celebra identidade madeirense

A Escola de Samba Caneca Furada entrou no Cortejo Alegórico da Festa da Flor com o tema ‘50 Anos de Identidade Madeirense’, integrando o desfile deste domingo na baixa do Funchal.

Com 110 participantes, o grupo apresenta uma proposta alinhada com a celebração dos 50 anos de autonomia, transformando a flor — símbolo maior da festa — numa representação da identidade, diversidade e vitalidade do povo madeirense ao longo deste percurso.

Os figurinos inspiram-se no tecido regional, utilizando cores e padrões como metáfora visual da autonomia, em que cada tonalidade simboliza conquistas e cada traço evoca etapas da evolução política, social e cultural da Região.

A encenação destaca a ligação entre tradição e modernidade, sublinhando valores como a criatividade, a resiliência e o orgulho nas raízes, num momento que combina expressão artística com evocação histórica no desfile.