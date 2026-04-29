Preço do petróleo Brent ultrapassa os 112,50 dólares por barril

O preço do petróleo Brent para entrega em junho, que estava estável hoje ao início da manhã, recuperou, subindo mais de 1% para mais de 112,50 dólares por barril, enquanto o mercado continua focado no conflito no Médio Oriente.

Às 09:30 (08:30 em Lisboa), o Brent, referência europeia para o crude, subia 1,11% no mercado de futuros de Londres, atingindo os 112,51 dólares, marcando a sua oitava sessão consecutiva de ganhos.

Na terça-feira, depois de os Emirados Árabes Unidos (EAU) terem anunciado a sua saída da OPEP e da OPEP+ a partir de 01 de maio, o Brent subiu 2,8% para mais de 111 dólares.

Entretanto, as conversações de paz entre os Estados Unidos e o Irão continuam paralisadas, assim como o bloqueio do Estreito de Ormuz.

Por sua vez, o crude West Texas Intermediate (WTI), a referência dos EUA, também subiu hoje, ganhando 0,95% para 100,68 dólares por barril.

A 09 de março, dias após o início do conflito no Médio Oriente (a 28 de fevereiro), o crude Brent atingiu os 119,50 dólares, o seu preço mais elevado desde 2022.