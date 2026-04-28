Emirados de saída da Organização dos Países Exportadores de Petróleo

Os Emirados Árabes Unidos vão retirar-se da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) liderada por Riade e da aliança OPEP+, que também inclui a Rússia, a partir de 01 de maio, anunciou a agência de notícias dos Emirados.

Segundo a agência de notícias dos Emirados WAM, a saída dos Emirados da organização deve-se às "perturbações no golfo Pérsico e no estreito de Ormuz".

A decisão dos Emirados Árabes Unidos (EAU) de se retirar da OPEP a partir de 01 de maio "reflete uma evolução política alinhada com os fundamentos do mercado a longo prazo", afirmou hoje o ministro de Energia e Infraestrutura do país, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei.