Animad leva ‘Aqua’ ao cortejo

A Associação Animad iniciou a sua participação no Cortejo Alegórico da Festa da Flor com o tema ‘Aqua’, integrando o desfile deste domingo na baixa do Funchal.

Com 142 participantes, o grupo apresenta um conceito centrado na relação do povo madeirense com a água, simbolizando a coragem e a determinação de uma comunidade que, apesar das limitações, não abdica de alcançar os seus objectivos e sonhos.

A proposta recorre a elementos como o peixe beta, a água, as flores e a natureza, criando uma composição visual que conjuga simbolismo e estética, em linha com o espírito do evento.

A passagem da Animad reforça a diversidade temática do cortejo, num desfile marcado pela criatividade e pela valorização da identidade regional.