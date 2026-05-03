Cortejo da Flor estreia formato em dois dias

O Cortejo Alegórico da Festa da Flor realiza-se este ano, pela primeira vez, em dois dias distintos, hoje e daqui a duas semanas - a 17 de Maio -, mantendo-se como um dos momentos mais emblemáticos do programa festivo no Funchal, numa tarde em que o tempo estabilizou e já sem chuviscos na baixa da cidade.

Bastidores do Cortejo com muita animação Turistas e figurantes enchem zona de partida

A decisão de dividir o desfile por dois domingos visa esbater a sua duração ao longo de várias horas, permitindo uma melhor fluidez do cortejo, maior conforto para o público e uma apreciação mais cuidada dos carros alegóricos e das actuações.

O evento continua a transformar a baixa da cidade num cenário de cor, música e criatividade, reunindo centenas de figurantes, carros alegóricos e coreografias inspiradas na flor e na identidade madeirense.

A primeira parte decorre este domingo, Dia da Mãe, com início pelas 16h30. Participam João Egídio Rodrigues, com “50 Anos em Flor”, Rosa Flor – Associação Cultural, Recreativa e Desportiva e Escola de Samba, com “A Rosa da Autonomia: 50 Primavera de Liberdade”, Associação Tramas e Enredos, com “Do Mar à Serra”, Escola de Samba Caneca Furada, com “50 Anos de Identidade Madeirense”, Associação Animad, com “Aqua”, Associação de Animação Geringonça, com “Serena”, e Nuvem D’Afectos – Associação de Animação, com “Madeira do Ontem ao Actual – Florescer com Rigor”.

O Cortejo Alegórico mantém-se como o ponto alto da Festa da Flor, juntando tradição, criação artística e participação comunitária num espectáculo que enche o Funchal de flores, música e movimento.

O desfile parte da Praça da Autonomia, seguindo pela Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul), até à Rotunda Francisco Sá Carneiro e Avenida Francisco Sá Carneiro.