Três navios trouxeram 5.381 passageiros ao Funchal

O porto do Funchal acolhe, este domingo, 5.381 passageiros e 2.508 tripulantes, que chegaram a bordo de três navios de cruzeiro.

O 'L'Austral' chegou ainda no sábado, tendo passado a noite no cais 6 com 194 passageiros e 145 tripulantes. Partiu rumo a Cádis, em Espanha, por volta das 13 horas.

A ele juntaram-se esta manhã o 'Celebrity Eclipse', com 2.758 passageiros e 1.207 tripulantes, e ainda o 'Valiant Lady', transportando 2.429 passageiros e 1.156 tripulantes.

O 'Celebrity Eclipse',. proveniente de Fort Lauderdale, Estados Unidos, tem partida programada para as 19 horas, em direcção ao porto de Leixões. Está a realizar uma viagem de duas semanas de reposicionamento, dos Estados Unidos para a Europa, que começou precisamente em Fort Lauderdale, a 25 de Abril, e termina a 9 de Maio, em Amesterdão, Países Baixos. Depois de Leixões, visita La Corunha (Espanha) e Dover (Inglaterra).



Já o 'Valiant Lady' de Ponta Delgada (Açores) e segue às 18 horas para Tanger (Marrocos). Está também a realizar uma viagem de 14 dias de reposicionamento dos Estados Unidos para a Europa, que teve início a 25 de Abril em Nova Iorque, e termina a 9 de Maio, em Barcelona. Antes, faz escala nos portos espanhóis de Málaga e Palma de Maiorca.

