Três navios movimentam 3.529 passageiros e 1.533 tripulantes no Funchal

O Porto do Funchal recebe esta sexta-feira, 24 de Abril, três navios de cruzeiro, que, juntos, movimentam 3.529 passageiros e 1.533 tripulantes.

O Mein Schiff 1, agenciado pela JFM Shipping, chegou pelas 6h45 proveniente da ilha de Santa Lucia, nas Caraíbas, e segue viagem às 17h30 para o porto espanhol de Málaga. A bordo, traz 3.982 (2.921 pessoas e 1.061 tripulantes) para passar o dia na Madeira. O navio da Tui Cruises, está a realizar uma viagem de 18 dias de reposicionamento, que começou a 10 de abril em Dominica e termina na próxima terça-feira, em Palma de Maiorca.

Para passar a noite na cidade, o Le Bougainville, da Pontant Cruises, entrou no porto pelas 11h30 com 133 passageiros e 111 tripulantes. O navio faz uma escala de 25 horas agenciada pela Blatas, depois de chegar de Santa Cruz de Tenerife. Pelas 12h15 deste sábado segue viagem rumo a Tânger, Marrocos. Antes de chegar à Madeira, passou pelas ilhas canárias de Lanzarote e La Gomera, numa viagem que termina a 28 de Abril em Málaga.

Ao final da tarde, chega a última visita do dia, o Europa 2, que movimenta 475 passageiros e 361 tripulantes, em mais uma escala com pernoita da JFM Shipping.

O Europa 2, da Hapag-Lloyd Cruises, está a navegar entre Tenerife e Bilbao, Espanha, numa viagem de 12 dias com escalas em Gran Canaria, Lanzarote, Madeira, Portimão, Lisboa, Leixões e La Corunha.

No fim-de-semana, o Porto do Funchal recebe três navios de cruzeiro e cinco mega-iates.