Francês e sul-africana festejaram no Madeira Ocean Challenge

O segundo dia da edição de 2026 do Madeira Ocean Challenge em canoagem ficou marcado por mais uma jornada de elevado nível competitivo.

A praia da Calheta serviu de palco no sábado das provas de ‘Short Race’ e ‘Short Race Relay’, que voltaram a atrair atletas nacionais e internacionais.

Na competição masculina o francês Marin Lanne foi o mais rápido seguido do espanhol Kiko Quintana, enquanto a ‘estrela’ madeirense, Bernardo Pereira (Clube Naval da Calheta) que no dia anterior tinha conquistado a primeira etapa da Taça do Mundo de canoagem de mar, veio a conquistar a medalha de bronze.

Já no sector feminino Kira Bester, da África do Sul foi a grande vencedora seguida pela britânica Rosie Edwards e pela canoísta madeirense Luísa Pereira da Associação Náutica de Câmara de Lobosm que assim garantiu o terceiro lugar, tendo sido ainda a atleta nacional.

Quanto às provas de ICF Short Race Relay proporcionaram corridas dinâmicas e muito disputadas, com especial destaque para os jovens atletas.

Carolina Pereira/Paulo Macedo foram os vencedores enquanto Constança Frazão/Pedro Moreira e Beatriz Chaves/Julian Mary fecharam os restantes lugares do pódio.

O formato Relay, disputado em equipas mistas, demonstrou o dinamismo da modalidade e a forte aposta na formação, com vários atletas jovens em destaque ao longo das diferentes baterias.

Com provas intensas, participação internacional e elevado nível organizativo, o Madeira Ocean Challenge continua a consolidar o estatuto da Região Autónoma da Madeira como um dos principais destinos mundiais da canoagem de mar.

Hoje o evento mudou-se para o Seixal, onde está a ter lugar a prova de Madeira Lifesaving Challenge.