Iniciativas do World Creativity Day adiadas para 25 de Abril

Devido às condições meteorológicas dos últimos dias, como o forte vento e a chuva, teve de ser adiada para 25 de Abril a celebração na Madeira do World Creativity Day (Dia Mundial da Criatividade).

“As condições meteorológicas impossibilitaram-nos de fazer as montagens e deixar tudo pronto para o começo do evento marcado para amanhã. Uma vez que o dia de amanhã era todo ao ‘ar livre’ tomámos a difícil decisão de alterar o evento para sábado dia 25 de Abril”, explica a organização, a cargo da Associação das Indústrias Criativas.

“A nossa equipa está agora a se desdobrar para que tudo corra da melhor forma e ajudar artistas e parceiros a realizar todas estas alterações. Agradecemos a compreensão de todos e ligaremos durante o dia aos envolvidos para articular novas indicações”, adianta.

O evento, que estava marcado para terça-feira, 21 de Abril, terá assim uma nova data, 25 de Abril, mantendo o figurino: o centro do Funchal acolherá a ‘Creativity Village’, uma ampla iniciativa que se estenderá entre a Praça do Núcleo Museológico de São Filipe e a zona envolvente à Assembleia Legislativa Regional da Madeira, integrando também o Espaço IDEA.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, numa proposta que pretende afirmar-se como “um novo território de encontro entre criatividade, cultura e comunidade, distribuído por diferentes pontos estratégicos”, o evento propõe uma “experiência expandida, onde o público é convidado a circular, descobrir e participar activamente nas várias iniciativas”.

A componente reflexiva estará também presente através das ‘Talks na Praça’, pensadas como um ponto de encontro para ideias, inovação e partilha de perspectivas sobre os desafios contemporâneos. A iniciativa integra transmissões em directo pelo ‘media partner’ TSF-Madeira (100FM) e promove a ligação ao património local através de visitas ao Museu Forte de São Filipe, reforçando a articulação entre cultura, território e contemporaneidade.

Já a ‘Creativity Village’ afirma-se também através de um Lounge Bar e Sonoridades musicais com a curadoria de Paulo Lima, figura também central na concepção e desenvolvimento do evento. Além das ‘Talks na Praça’, o World Creativity Day terá uma forte componente de artes plásticas, cuja curadoria está a cargo de Nelson Camacho. A zona da exposição, que abrirá às 9 horas, do dia 25 de Abril, está situada no Largo do Pelourinho, integrado no Núcleo Museológico de São Filipe.

O evento tem o DIÁRIO e a TSF-M como parceiros oficiais ‘media’.