ARTE apresenta showcase integrado no World Creativity Day

A ARTE – Associação Regional de Teatro e Espectáculos apresenta um showcase integrado no World Creativity Day, na sequência do convite que lhe foi dirigido para assinalar, de forma breve, os seus 30 anos de actividade, reflectindo o seu percurso no presente e a visão para o futuro.

Neste showcase, a ARTE parte de uma breve apresentação para dar a conhecer o seu Plano Estratégico, intitulado 'ESTRUTURARTE 20/30'. Trata-se de um documento orientador que reúne um conjunto de ideias e propostas a implementar e desenvolver na Região, com o objectivo de reforçar o papel das Artes Performativas na formação de públicos, na valorização do território e no aumento da sua relevância no contexto social e cultural da Região Autónoma da Madeira.

A Associação irá, assim, destacar os seus projetos inovadores e as principais linhas de acção futura, reflectindo o compromisso da ARTE com a sustentabilidade cultural e a dinamização do sector artístico regional. Neste contexto, o showcase incluirá ainda breves representações, numa pequena mostra intergeracional de atores e atrizes pertencentes a diferentes grupos de teatro, abrangendo três principais faixas etárias: infantil/juvenil, adulto e sénior.