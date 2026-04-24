Vídeo ilustra o projecto 'Ruas que falam' no festival urbano Vivacidade 2026

O projecto 'Ruas que Falam' integrou novamente a programação do evento VivaCidade, reafirmando o seu propósito de promover novos olhares e leituras sobre a cidade do Funchal e as suas dinâmicas culturais.

No passado dia 18 de Abril, pelas 18h30, no Miradouro do Parque de Santa Catarina, realizou-se uma sessão que contou com a participação dos professores Jorge Borges e Vítor Sardinha. Este encontro constituiu um espaço de partilha de conhecimento e reflexão em torno da cidade, com especial enfoque na música e, em particular, na presença e evolução do jazz no contexto da hotelaria madeirense, sob o tema 'Noites da Madeira'.

A iniciativa contou com a interpretação de temas intemporais de jazz pelo ensemble Melro Preto, proporcionando um momento artístico de elevada qualidade, que complementou o debate e contribuiu para uma reflexão mais ampla sobre a história da música nos hotéis da Madeira e o seu papel na construção da identidade cultural do Funchal.

De resto, à semelhança das edições anteriores, o Vivacidade, com organização da Câmara Municipal do Funchal, transformou alguns dos espaços públicos mais emblemáticos da capital madeirense em verdadeiros palcos ao ar livre. Música, dança, magia, teatro e diferentes expressões artísticas cruzaram-se em vários pontos da baixa, aproximando residentes e visitantes de uma programação pensada para todos os públicos.

Com actividades concentradas sobretudo ao final da tarde, o festival convidou a população a ocupar a cidade de forma descontraída, promovendo o convívio em ambiente urbano.

VivaCidade 2026 | Ruas que falam – Noites da Madeira

Miradouro do Parque de Santa Catarina 18 de Abril

Oradores: Professores Vítor Sardinha e Jorge Borges

Moderador: Ricardo Miguel Oliveira

Media Partner: DIÁRIO de Notícias da Madeira

Ensemble Melro Preto

Francisco Andrade – Saxofone e flauta

Alexandre Andrade – Trompete

Xavier Sousa – Trombone

Filipe Freitas – Guitarra

Wilson Correia – Piano

Ricardo Dias – Contrabaixo

Jorge Maggiore – Bateria

Vânia Fernandes - Voz

João Geraldo – Voz