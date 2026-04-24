Vídeo ilustra o projecto 'Ruas que falam' no festival urbano Vivacidade 2026
O evento tem organização da Câmara Municipal do Funchal
O projecto 'Ruas que Falam' integrou novamente a programação do evento VivaCidade, reafirmando o seu propósito de promover novos olhares e leituras sobre a cidade do Funchal e as suas dinâmicas culturais.
No passado dia 18 de Abril, pelas 18h30, no Miradouro do Parque de Santa Catarina, realizou-se uma sessão que contou com a participação dos professores Jorge Borges e Vítor Sardinha. Este encontro constituiu um espaço de partilha de conhecimento e reflexão em torno da cidade, com especial enfoque na música e, em particular, na presença e evolução do jazz no contexto da hotelaria madeirense, sob o tema 'Noites da Madeira'.
A iniciativa contou com a interpretação de temas intemporais de jazz pelo ensemble Melro Preto, proporcionando um momento artístico de elevada qualidade, que complementou o debate e contribuiu para uma reflexão mais ampla sobre a história da música nos hotéis da Madeira e o seu papel na construção da identidade cultural do Funchal.
De resto, à semelhança das edições anteriores, o Vivacidade, com organização da Câmara Municipal do Funchal, transformou alguns dos espaços públicos mais emblemáticos da capital madeirense em verdadeiros palcos ao ar livre. Música, dança, magia, teatro e diferentes expressões artísticas cruzaram-se em vários pontos da baixa, aproximando residentes e visitantes de uma programação pensada para todos os públicos.
Com actividades concentradas sobretudo ao final da tarde, o festival convidou a população a ocupar a cidade de forma descontraída, promovendo o convívio em ambiente urbano.
VivaCidade 2026 | Ruas que falam – Noites da Madeira
Miradouro do Parque de Santa Catarina 18 de Abril
Oradores: Professores Vítor Sardinha e Jorge Borges
Moderador: Ricardo Miguel Oliveira
Media Partner: DIÁRIO de Notícias da Madeira
Ensemble Melro Preto
Francisco Andrade – Saxofone e flauta
Alexandre Andrade – Trompete
Xavier Sousa – Trombone
Filipe Freitas – Guitarra
Wilson Correia – Piano
Ricardo Dias – Contrabaixo
Jorge Maggiore – Bateria
Vânia Fernandes - Voz
João Geraldo – Voz