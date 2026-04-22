Vídeo ilustra turista a percorrer levada encerrada na Madeira

Um vídeo a circular na rede social TikTok está a gerar polémica ao mostrar uma turista a percorrer o PR9 – Levada do Caldeirão Verde, percurso que se encontra actualmente encerrado ao público.

Nas imagens, é possível ver a jovem a ultrapassar as cordas que interditam o acesso à levada, seguindo depois ao longo do trilho enquanto filma a paisagem envolvente. Ao longo do vídeo, a autora regista vários momentos do percurso, apesar das restrições em vigor. Na caixa de comentários, a própria refere que terá obtido autorização no local para realizar a caminhada.

No entanto, em resposta ao DIÁRIO, o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) desmente essa possibilidade, esclarecendo que não são concedidas permissões no terreno para aceder a percursos pedestres que se encontram encerrados. A entidade reforça ainda que a informação sobre o estado dos trilhos está disponível no site oficial, sendo essencial o seu cumprimento por questões de segurança.

O PR9 – Levada do Caldeirão Verde permanece encerrado, precisamente devido a riscos associados à sua utilização, apelando as autoridades ao respeito pelas interdições em vigor.