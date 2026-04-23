Associação Regional de Teatro e Espectáculos estará no World Creativity Day

A ARTE – Associação Regional de Teatro e Espectáculos vai participar, no sábado, dia 25, nas iniciativas que assinalarão o World Creativity Day na Madeira, celebrando de forma breve os seus 30 anos de actividade, o que faz no seu actual presente bem como no futuro.

A ARTE, neste seu 'showcase', com base numa breve apresentação, vai falar do seu Plano Estratégico, que designou de 'ESTRUTURARTE 20/30'.

Este é um documento orientador que reúne um conjunto de ideias e propostas para serem implementadas e desenvolvidas na Região, numa procura de reforçar o papel das artes performativas, na formação de públicos, na valorização do território e numa maior relevância no âmbito Social e Cultural da Região Autónoma da Madeira. ARTE

A associação vai assim destacar os seus projectos e as suas linhas mestres de acção futuras, reflectindo o compromisso que tem a ARTE com a sustentabilidade cultural e a dinamização do sector artístico regional, muito em particular e nomeadamente neste contexto com breves representações, numa pequena mostra intergeracional de actores e actrizes que integram alguns dos grupos de teatro nos 3 principais níveis etários: Teatro Infantil/Juvenil, Adulto e Senior.

Sobre o WCD na Madeira

O evento realiza-se a 25 de Abril, no centro do Funchal, que acolherá a ‘Creativity Village’, uma ampla iniciativa na Praça do Núcleo Museológico de São Filipe.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, numa proposta que pretende afirmar-se como “um novo território de encontro entre criatividade, cultura e comunidade, distribuído por diferentes pontos estratégicos”, o evento propõe uma “experiência expandida, onde o público é convidado a circular, descobrir e participar activamente nas várias iniciativas”.

A componente reflexiva estará também presente através das ‘Talks na Praça’, pensadas como um ponto de encontro para ideias, inovação e partilha de perspectivas sobre os desafios contemporâneos. A iniciativa integra transmissões em directo pelo ‘media partner’ TSF-Madeira (100FM) e promove a ligação ao património local através de visitas ao Museu Forte de São Filipe, reforçando a articulação entre cultura, território e contemporaneidade.

Já a ‘Creativity Village’ afirma-se também através de um Lounge Bar e Sonoridades musicais com a curadoria de Paulo Lima, figura também central na concepção e desenvolvimento do evento. Além das ‘Talks na Praça’, o World Creativity Day terá uma forte componente de artes plásticas, cuja curadoria está a cargo de Nelson Camacho. A zona da exposição, que abrirá às 9 horas, do dia 25 de Abril, está situada no Largo do Pelourinho, integrado no Núcleo Museológico de São Filipe.

O evento tem o DIÁRIO e a TSF-M como parceiros oficiais ‘media’.