Carro em chamas na Via Rápida

Uma viatura ligeira incendiou-se, esta manhã, na via rápida, perto do túnel Vera Cruz, no sentido Ribeira Brava - Funchal.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram accionados pelas 8h15 deste domingo, deslocando-se para o local com dois veículos - um ligeiro e um pesado de combate a incêndios - e sete operacionais.

À chegada, elementos da corporação, verificaram que o foco de incêndio concentrava-se na zona do motor.

O fogo foi extinto pelas 9 horas.

Não há registo de feridos.

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