Carro em chamas na Via Rápida
Uma viatura ligeira incendiou-se, esta manhã, na via rápida, perto do túnel Vera Cruz, no sentido Ribeira Brava - Funchal.
Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram accionados pelas 8h15 deste domingo, deslocando-se para o local com dois veículos - um ligeiro e um pesado de combate a incêndios - e sete operacionais.
À chegada, elementos da corporação, verificaram que o foco de incêndio concentrava-se na zona do motor.
O fogo foi extinto pelas 9 horas.
Não há registo de feridos.
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