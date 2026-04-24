Ciclista apanhado a circular na Via Rápida

Mais um caso insólito - para não dizer perigoso - de um ciclista que foi hoje, sexta-feira, apanhado a circular na Via Rápida, via essa reservada a veículos motorizados e nem sequer para todos.

O homem foi filmado esta manhã a transitar na berma no sentido Santa Cruz - Funchal, na zona da Cancela.

O vídeo que anexamos foi capturado por um leitor do DIÁRIO e ainda se ouve algum condutor a apitar, possivelmente reclamando deste comportamento imprudente.