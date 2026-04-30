Ramos de acesso à via rápida em Gaula e Água de Pena encerrados a 4 e 5 de Maio

A Vialitoral informou que, devido a trabalhos de repavimentação, será necessário encerrar dois troços da via rápida, nos dias 4 e 5 de Maio.

- segunda-feira 4 de Maio, saída 18 da Via Rápida para o nó de Gaula, no sentido Machico -> Rib.ª Brava, entre as 8:00 e as 18:00 horas.

- segunda-feira 4 de Maio, entrada 18 para a Via Rápida a partir do nó de Gaula, no sentido Machico -> Rib.ª Brava, entre as 10:00 e as 20:00 horas.

- terça-feira 5 de maio, saída 24 da Via Rápida para o nó de Água de Pena, no sentido Rib.ª Brava -> Machico, entre as 10:00 e as 20:00 horas.

A sugestão deixada é a de recorrer ao nó anterior ou ao nó seguinte da VR1. "Agradecemos desde já a compreensão dos utentes para os incómodos que estes condicionamentos venham a causar, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente nos locais", aponta em nota à imprensa.