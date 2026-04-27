Trânsito congestionado nos dois acessos pela Via Rápida

Nos dois sentidos da Via Rápida que dão acesso ao Funchal estão, neste momento sob forte pressão rodoviária devido a dois congestionamentos.

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No primeiro caso, habitual, ocorre congestionamento a partir da zona da Cancela, mas desta vez estende-se por cerca de 2 a 3 km, quase chegando ao nó de Pestana Júnior. Deve tratar-se de congestionamento devido ao volume de trânsito.

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No sentido oposto, terá ocorrido um acidente ou uma avaria na subida de Santa Rita e que já condiciona a circulação desde o nó de Câmara de Lobos.

Foto Google Maps

Neste momento, pior está o sentido do Aeroporto, nomeadamente desde a descida do Caniço até à zona do Porto Novo. Os trabalhos na via, devidamente sinalizados, condicionam a circulação Ribeira Brava - Machico ao longo de 3 km.