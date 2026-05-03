D. Nuno Brás agradece o testemunho de fé dos emigrantes em Londres

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, presidiu esta manhã a uma missa com a comunidade portuguesa em Londres, na igreja dos Padres Scalabrinianos. Nesta celebração contou-se com a presença das salvas e das insígnias do Divino Espírito Santo, que ainda hoje vão continuar as visitas às casas dos emigrantes.

Foi no início da celebração que o prelado começou por agradecer à comunidade e aos padres Scalabrinianos pelo acolhimento, afirmando: “Verdadeiramente sinto-me em casa”.

D. Nuno Brás continuou: “Uma segunda palavra de agradecimento pelo vosso testemunho de fé. Verdadeiramente, ver uma comunidade assim, grande, de gente que vem de vários lugares para celebrar a fé, para o bispo é verdadeiramente testemunho de fé, testemunho da presença de Jesus no meio de nós, e que verdadeiramente só Ele é capaz de fazer estas maravilhas”.

O bispo do Funchal está a presidir a uma celebração para comunidade emigrante, onde estão presentes os festeiros e a imperatriz do Divino Espírito Santo que hoje volta a sair para visitar as casas dos emigrantes no centro de Londres.

Hoje é o terceiro dia da visita do bispo do Funchal à comunidade emigrante do Reino Unido.