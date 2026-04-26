Motociclista fica gravemente ferido em acidente na Via Rápida

Um motociclista ficou gravemente ferido ao início da noite de ontem, na sequência de um acidente ocorrido na Via Rápida, no sentido Santa Cruz–Funchal.

O alerta foi dado por volta das 20 horas, mobilizando para o local a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e os Bombeiros Sapadores do Funchal. À chegada dos meios de socorro, a vítima, cuja idade não foi possível apurar, apresentava ferimentos considerados graves, tendo sido assistida e imobilizada no local.

Após os primeiros cuidados, o motociclista foi transportado para o hospital para avaliação e tratamento.