Trânsito congestionado nos dois sentidos da Via Rápida

Bom dia. Esta manhã de quarta-feira começa com algum congestionamento e em ambos os sentidos da Via Rápida, sendo certo que ambas as vias estão com trânsito em excesso que confluem para uma zona em específico, o nó de Pestana Júnior.

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A partir dessa zona, em ambos os sentidos, o trânsito flui com maior naturalidade.

Assim, no sentido Machico - Ribeira Brava há duas zonas de maior congestionamento: no nó da Cancela devido às obras de requalificação e no referido nó Pestana Júnior, um com 3 km de extensão e outro com 2,4 km.

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No sentido oposto, há congestionamento que chega já ao nó de Santo António.

Todas estas situações devido ao trânsito intenso, segundo a Via Litoral.