Despiste na via rápida faz um ferido ligeiro

Um jovem ficou ferido na sequência do despiste de um veículo ligeiro ocorrido esta madrugada, na via rápida, na zona de São Gonçalo, no sentido Funchal–Caniço.

O alerta foi dado pelas 6 horas, mobilizando para o local os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que procederam ao socorro da vítima. O condutor apresentava ferimentos considerados ligeiros, tendo sido assistido no local e posteriormente transportado numa ambulância da corporação para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

As circunstâncias em que ocorreu o acidente não são, para já, conhecidas.

No local estiveram também elementos da PSP, que tomaram conta da ocorrência, e da Vialitoral, que asseguraram a gestão da circulação naquela via, onde o trânsito chegou a estar condicionado durante as operações de socorro e remoção da viatura.