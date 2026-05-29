Condicionamento na VE4 entre Rosário e Saramago devido a reparação do pavimento
A circulação automóvel na Via Expresso VE4 estará condicionada no troço entre o entroncamento do Rosário (km 12) e a rotunda do Saramago (km 12.9), devido a trabalhos de reparação do pavimento.
Segundo o aviso divulgado, os condicionamentos decorrerão entre os dias 1 e 5 de Junho, em período diurno.
Os trabalhos estarão devidamente sinalizados, apelando aos condutores para que respeitem a sinalização temporária e as indicações transmitidas no local, de forma a garantir a segurança rodoviária e o normal decorrer da intervenção.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo