Alphonso Davies nos 'eleitos' do Canadá, assim como Stephen Eustáquio
Apesar de ainda recuperar de lesão, o lateral do Bayern Munique Alphonso Davies integra os 26 convocados do Canadá para o Mundial2026, no qual é coanfitrião com os Estados Unidos e o México, juntamente com Stephen Eustáquio.
Lesionado nos isquiotibiais desde 06 de maio, nas meias-finais da Liga dos Campeões frente ao Paris Saint-Germain, o lateral esquerdo, de 25 anos, principal estrela da seleção canadiana, está a cumprir um plano de recuperação na tentativa de estar apto para a estreia no Grupo B, em 12 de junho, frente à Bósnia-Herzegovina, em Toronto.
"Ele está superentusiasmado e estará pronto", garantiu o selecionador do Canadá, o norte-americano Jesse Marsch, que recentemente renovou contrato até 2030.
O Canadá, que coorganiza o Mundial com o México e os Estados Unidos, defronta o Qatar, em 18 de junho, e a Suíça, quatro dias de pois, em 24, ambas as partidas a decorrer em Vancouver.
Igualmente entre os 'eleitos' está Stephen Eustáquio, médio de 29 anos que em fevereiro foi emprestado pelo FC Porto aos norte-americanos do Los Angeles FC, até 30 de junho e tem contrato com os 'azuis e brancos' por mais uma temporada.
Destaque ainda para a esperada inclusão do avançado Jonathan David, que representa a Juventus.
Antes de iniciar o Mundial2026, o Canadá vai fazer ainda jogos particulares frente ao Uzbequistão, adversário de Portugal no Grupo K, em Edmonton, na segunda-feira, e diante da República da Irlanda, em 05 de junho, em Montreal.
O Canadá procura os seus primeiros pontos em fases finais, uma vez que no México1986 e no Qatar2022 somou por desaires os seus encontros.
Na estreia, integrou um grupo com União Soviética, França e Hungria, enquanto na mais recente presença defrontou Marrocos, Croácia e Bélgica.
Lista dos 26 convocados:
- Guarda-redes: Maxime Crépeau (Orlando City, EUA), Owen Goodman (Barnsley, Ing) e Dayne St. Clair (Inter Miami, EUA).
Defesas: Moïse Bombito (Nice, Fra), Derek Cornelius (Rangers, Esc), Alphonso Davies (Bayern Munique, Ale), Luc de Fougerolles (Dender, Bel), Alistair Johnston (Celtic, Esc), Alfie Jones (Middlesbrough, Ing), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split, Cro) e Joel Waterman (Chicago Fire, EUA).
- Médios: Ali Ahmed (Norwich, Ing), Tajon Buchanan (Villarreal, Esp), Mathieu Choinière (Los Angeles FC, EUA), Stephen Eustáquio (Los Angeles FC, EUA), Marcelo Flores (Tigres, Méx), Ismaël Koné (Sassuolo, Ita), Liam Millar (Hull, Ing), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht, Bel) e Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC, EUA).
- Avançados: Jonathan David (Juventus, Ita), Promise David (Saint-Gilloise, Bel), Cyle Larin (Southampton, Ing) e Tani Oluwaseyi (Villarreal, Esp).