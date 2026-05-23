CDS-PP Madeira "não desiste" da Comunidade Terapêutica na Região
O presidente do CDS-PP Madeira "reafirmou hoje a urgência da criação de uma Comunidade Terapêutica na Região Autónoma da Madeira, sublinhando que esta é uma causa que defende há três décadas e que se torna cada vez mais essencial perante o atual cenário de toxicodependência nas comunidades locais", disse, hoje José Manuel Rodrigues, citado em nota de imprensa das declarações proferidas no final de uma visita à Casa de Saúde São João de Deus.
Na iniciativa, que "marcou o encerramento de um ciclo de 45 dias de
visitas a diversas instituições de saúde mental, promovido pela Juventude
Popular com o apoio do partido", José Manuel Rodrigues alertou para o facto de "o
ritmo de vida atual, marcado por uma sociedade altamente competitiva e pelo
impacto negativo de algumas novas tecnologias, estar a potenciar o crescimento
de problemas de ansiedade, saúde mental e dependências de álcool e drogas,
exigindo por isso uma atenção redobrada por parte dos decisores políticos", advertiu.
O líder centrista manifestou uma "preocupação particular com o consumo de novas substâncias psicoativas, como o Bloom, que tem captado um número crescente de jovens", reforçando a convicção de que "a Madeira necessita de uma estrutura terapêutica dedicada para combater este flagelo", defendeu.
José Manuel Rodrigues garantiu que "continuará a defender esta solução junto do Governo Regional, considerando-a fundamental para apoiar as pessoas que se tornam dependentes destas novas drogas". Paralelamente, o líder do CDS-PP Madeira anunciou que "irá reunir-se com várias instituições para impulsionar a criação de legislação sobre o 'emprego protegido', uma medida destinada a garantir a reintegração social de quem sai de instituições de referência, como as Casas de Saúde São João de Deus e Câmara Pestana", explica o partido.
"A proposta visa permitir que estes cidadãos,
apesar das suas limitações, possam trabalhar algumas horas por dia,
beneficiando de incentivos públicos tanto em empresas privadas como na
administração pública local e regional", propôs.
Já no encerramento desta jornada de 45 dias, o presidente do CDS-PP fez questão de "enaltecer o papel histórico e o serviço relevante prestado pela Casa de Saúde
São João de Deus e pela Casa de Saúde Câmara Pestana ao longo de um século,
notando que quase todas as famílias madeirenses possuem uma ligação afetiva a
estas instituições", embora reconheça "o sucesso registado noutras áreas da
saúde, como na oncologia", José Manuel Rodrigues insistiu que "é possível e
necessário fazer mais pela saúde mental e pelo tratamento das
toxicodependências na Madeira", assegurando que o partido manterá esta questão
no "topo da sua agenda política e legislativa", prometeu.