CDS-PP Madeira "não desiste" da Comunidade Terapêutica na Região

O presidente do CDS-PP Madeira "reafirmou hoje a urgência da criação de uma Comunidade Terapêutica na Região Autónoma da Madeira, sublinhando que esta é uma causa que defende há três décadas e que se torna cada vez mais essencial perante o atual cenário de toxicodependência nas comunidades locais", disse, hoje José Manuel Rodrigues, citado em nota de imprensa das declarações proferidas no final de uma visita à Casa de Saúde São João de Deus.

Na iniciativa, que "marcou o encerramento de um ciclo de 45 dias de visitas a diversas instituições de saúde mental, promovido pela Juventude Popular com o apoio do partido", José Manuel Rodrigues alertou para o facto de "o ritmo de vida atual, marcado por uma sociedade altamente competitiva e pelo impacto negativo de algumas novas tecnologias, estar a potenciar o crescimento de problemas de ansiedade, saúde mental e dependências de álcool e drogas, exigindo por isso uma atenção redobrada por parte dos decisores políticos", advertiu.



O líder centrista manifestou uma "preocupação particular com o consumo de novas substâncias psicoativas, como o Bloom, que tem captado um número crescente de jovens", reforçando a convicção de que "a Madeira necessita de uma estrutura terapêutica dedicada para combater este flagelo", defendeu.

José Manuel Rodrigues garantiu que "continuará a defender esta solução junto do Governo Regional, considerando-a fundamental para apoiar as pessoas que se tornam dependentes destas novas drogas". Paralelamente, o líder do CDS-PP Madeira anunciou que "irá reunir-se com várias instituições para impulsionar a criação de legislação sobre o 'emprego protegido', uma medida destinada a garantir a reintegração social de quem sai de instituições de referência, como as Casas de Saúde São João de Deus e Câmara Pestana", explica o partido.

"A proposta visa permitir que estes cidadãos, apesar das suas limitações, possam trabalhar algumas horas por dia, beneficiando de incentivos públicos tanto em empresas privadas como na administração pública local e regional", propôs.



Já no encerramento desta jornada de 45 dias, o presidente do CDS-PP fez questão de "enaltecer o papel histórico e o serviço relevante prestado pela Casa de Saúde São João de Deus e pela Casa de Saúde Câmara Pestana ao longo de um século, notando que quase todas as famílias madeirenses possuem uma ligação afetiva a estas instituições", embora reconheça "o sucesso registado noutras áreas da saúde, como na oncologia", José Manuel Rodrigues insistiu que "é possível e necessário fazer mais pela saúde mental e pelo tratamento das toxicodependências na Madeira", assegurando que o partido manterá esta questão no "topo da sua agenda política e legislativa", prometeu.

