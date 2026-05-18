Nestas férias… respire fundo

Há lugares no mundo onde a natureza domina completamente.

Montanhas, glaciares, florestas e oceanos criam paisagens capazes de nos fazer parar… e simplesmente respirar.

Viajar para destinos naturais é uma oportunidade para recuperar energia, desligar da rotina e sentir a dimensão real do planeta.

Se procura férias na natureza que tragam liberdade, ar puro e paisagens inesquecíveis, existem destinos capazes de transformar qualquer viagem numa experiência marcante.

Respire fundo.

A sua próxima aventura começa aqui.

Nova Zelândia | Circuito Aotearoa

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 5 260€

Partidas: Lisboa ou Porto

Datas: até Março 2027 - 12 dias

Itinerário: Auckland, Waitomo, Rotorua, Christchurch, Mount Cook, Queenstown, Milford Sound

América do Sul | Patagónia Autêntica

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 4 695€

Partidas: Lisboa ou Porto

Datas: até Março 2027 - 14 dias

Itinerário: Buenos Aires, Ushuaia, Terra do Fogo, El Calafate, Glaciar Perito Moreno, Puerto Natales, Parque Nacional Torres Del Paine, Iguaçu (cataratas argentinas e brasileiras)

Canadá | Montanhas Rochosas Express

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 680€

Partidas: Lisboa ou Porto

Datas: Maio a Setembro - 9 dias

Itinerário: Calgary, Banff-Canmore, Lake Louise, Campos de Gelo Columbia, Jasper, Blue River, Sun Peaks, Whistler, Vancouver

Costa Rica | Circuito O Melhor da Costa Rica

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 340€

Partidas: Lisboa ou Porto

Datas: até Novembro - 12 dias

Itinerário: San José, Parque Nacional De Tortuguero, Parque Nacional Vulcão Arenal, Reserva Biológica De Monteverde, Praias De Guanacaste

Costa Rica | Circuito O Melhor da Costa Rica

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 755€

Partidas: Lisboa

Datas: até Novembro - 8 dias

Itinerário: Reykjavik, Borgarfjordur, Husavik, Lago Myvtan, Área de Egilsstadir, Höfn, Selfoss

Tanto o preço como a disponibilidade dos pacotes acima estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Consulte-nos e obtenha o seu programa personalizado, feito à sua medida, com opções que incluem alojamento e experiências à sua escolha.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a nossa newsletter aqui.

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

FOTOS: @Unsplash