Nestas férias… respire fundo
5 destinos a não perder!
Há lugares no mundo onde a natureza domina completamente.
Montanhas, glaciares, florestas e oceanos criam paisagens capazes de nos fazer parar… e simplesmente respirar.
Viajar para destinos naturais é uma oportunidade para recuperar energia, desligar da rotina e sentir a dimensão real do planeta.
Se procura férias na natureza que tragam liberdade, ar puro e paisagens inesquecíveis, existem destinos capazes de transformar qualquer viagem numa experiência marcante.
Respire fundo.
A sua próxima aventura começa aqui.
Nova Zelândia | Circuito Aotearoa
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 5 260€
Partidas: Lisboa ou Porto
Datas: até Março 2027 - 12 dias
Itinerário: Auckland, Waitomo, Rotorua, Christchurch, Mount Cook, Queenstown, Milford Sound
América do Sul | Patagónia Autêntica
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 4 695€
Partidas: Lisboa ou Porto
Datas: até Março 2027 - 14 dias
Itinerário: Buenos Aires, Ushuaia, Terra do Fogo, El Calafate, Glaciar Perito Moreno, Puerto Natales, Parque Nacional Torres Del Paine, Iguaçu (cataratas argentinas e brasileiras)
Canadá | Montanhas Rochosas Express
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 680€
Partidas: Lisboa ou Porto
Datas: Maio a Setembro - 9 dias
Itinerário: Calgary, Banff-Canmore, Lake Louise, Campos de Gelo Columbia, Jasper, Blue River, Sun Peaks, Whistler, Vancouver
Costa Rica | Circuito O Melhor da Costa Rica
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 340€
Partidas: Lisboa ou Porto
Datas: até Novembro - 12 dias
Itinerário: San José, Parque Nacional De Tortuguero, Parque Nacional Vulcão Arenal, Reserva Biológica De Monteverde, Praias De Guanacaste
Costa Rica | Circuito O Melhor da Costa Rica
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 755€
Partidas: Lisboa
Datas: até Novembro - 8 dias
Itinerário: Reykjavik, Borgarfjordur, Husavik, Lago Myvtan, Área de Egilsstadir, Höfn, Selfoss
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