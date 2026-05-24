Ataques israelitas causam morte de família em Gaza

Um ataque aéreo israelita na região central da Faixa de Gaza matou hoje três membros da mesma família, incluindo um bebé, anunciou um hospital de Deir el-Balah, em território palestiniano.

Mohammed Ibrahim Abu Malouh e a sua mulher, Alaa Majdi Zaqlan, foram mortos juntamente com o seu filho de 1 ano, Osama Mohammed Abu Malouh, segundo o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, no centro de Gaza, que recebeu os corpos.

O ataque israelita atingiu o apartamento da família no campo de refugiados de Nuseirat, adiantou o hospital, acrescentando que cerca de 10 pessoas ficaram feridas.

O exército israelita não comentou as três mortes, de acordo com a agência France Presse (AFP), mas anunciou ter atacado e desmantelado três depósitos de armas do Hamas na região central da Faixa de Gaza nas últimas 24 horas.

Israel e Hamas acusam-se mutuamente de violar o cessar-fogo, que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos de guerra, quase diariamente.

Pelo menos 890 palestinianos foram mortos desde essa data, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que está sob controlo do Hamas e cujos números são considerados fiáveis pela ONU.

O exército israelita reportou cinco mortes nas suas fileiras durante o mesmo período.

Desde outubro de 2023, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, o número de mortos por ataques israelitas no território é superior a 72 mil, na maioria mulheres e crianças.

As restrições aos meios de comunicação social e o acesso limitado a Gaza impedem a AFP de verificar de forma independente o número de vítimas ou de cobrir livremente os combates, acrescenta a agência francesa.