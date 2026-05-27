Confirmada morte do quarto líder militar do Hamas desde o 7 de Outubro

Israel confirmou hoje a morte do último líder militar do Hamas em Gaza, Mohamed Odeh, o quarto militante a ocupar esse cargo a ser morto pelo Exército de Israel desde o início da recente guerra em Gaza.

"O comandante da ala militar número quatro da organização terrorista Hamas em Gaza foi abatido ontem [terça-feira] e enviado para se juntar aos seus cúmplices nas profundezas do inferno", refere um comunicado emitido pelo Ministério da Defesa de Israel.

No bombardeamento israelita contra o bairro de Rimal, na cidade de Gaza, no qual Odeh foi atingido, morreram seis pessoas, de acordo com a emissora catari Al Jazeera. Entre elas, a mulher e as filhas do militante.

Odeh tornou-se líder das Brigadas Al Qassam, o braço militar do Hamas, há menos de duas semanas. A 15 de maio, Israel matou, num outro bombardeamento na capital de Gaza, o antecessor, Izz al Din al Haddad.

Em 13 de julho de 2024, outro bombardeamento israelita matou o chefe militar do Hamas e um dos arquitetos dos ataques de 07 de outubro de 2023, Mohamed Deif, em Mawasi (sul de Gaza). O grupo islamita palestiniano demorou meses a confirmar a morte.

Quase um ano depois, em 13 de maio de 2025, as forças armadas israelitas mataram em Khan Younis (sul) Mohamed Sinwar, o sucessor de Deif e irmão do então já morto líder do Hamas no enclave, Yayha Sinwar.

A morte de Odeh ocorre num momento em que aumentaram os ataques israelitas na Faixa de Gaza.

Desde o início do atual cessar-fogo, em 10 de outubro de 2025, Israel tem bombardeado ocasionalmente a área que fica fora do controlo militar israelita em Gaza - alguns dias de bombardeamentos chegaram a causar quase uma centena de mortos - e disparado praticamente todos os dias contra a população em torno da linha amarela, a demarcação para a qual as tropas se retiraram no início da trégua.

Em resultado destes ataques, mais de 900 palestinianos morreram no enclave palestiniano desde outubro passado, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.