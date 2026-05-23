Autoridades ordenam saída de 40 mil pessoas no Sul da Califórnia por risco químico

As autoridades do sul da Califórnia deram ordem a 40 mil pessoas para saírem de suas casas por haver o risco de explosão de um tanque de armazenamento de um químico perigoso.

As autoridades temem que o tanque, que sobreaqueceu na quinta-feira, se rompa e liberte o produto químico para o solo ou mesmo que expluda.

Na sexta-feira, as autoriddes disseram que conseguiram manter a temperatura do tanque, ganhando tempo para descobrir como repará-lo a tempo de evitar um desastre.

Trata-se de um tanque de armazenamento de metacrilato de metilo (de mais de 20 mil litros) de uma fábrica de plásticos aeroespaciais na cidade de Garden Grove.

As autoridades ordenaram inicialmente aos residentes de Garden Grove que abandonassem as suas casas e alargaram a ordem de evacuação a cidades próximas, na sexta-feira.

Garden Grove fica cerca de 60 quilómetros a sul do centro de Los Angeles e a menos de dois quilómetros de dois parques temáticos da Disneyland, ainda sem ordem de evacuação.