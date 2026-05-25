Sismo de 2.6 registado entre a Madeira e costa de África
Os sismógrafos do IPMA registaram nesta madrugada um abalo de 2.6 na escala de Richter, numa região entre o arquipélago da Madeira e costa ocidental de África (Marrocos).
O abalo ocorreu pelas 1h41 desta noite e a 10 km de profundidade.
O terramoto em mar alto está no nível "muito pequeno" (2.0 a 2.9 na escala de Richter), os que são "geralmente não são perceptíveis mas são registados".
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