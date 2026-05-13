Sismo de 2.0 registado a norte da Madeira

Um sismo de intensidade já superior foi sentido na noite passada a norte da Madeira, no que pode ser considerado na escala "muito pequeno", uma vez que foi em exactos 2.0 na escala de Richter.

Geralmente não são sentidos e apenas detectados/registados por sismógrafos, esta ocorrência deu-se pelas 22h27 da noite passada a norte, em linha recta, do Porto Moniz, a uma profundidade de 11 km.

O último sismo tinha ocorrido no dia 1 de Maio, com intensidade de 2,5 a 10 km de profundidade, sensivelmente mais a norte da Madeira.

O registo foi classificado pelo IPMA.