Presidente da AFM ambiciona ter equipa madeirense na final da Taça de Portugal

O presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Coelho, assiste, esta tarde, no Estádio do Jamor, à final da Taça de Portugal, entre Sporting e Torrense. Num acto que antecedeu o jogo, o dirigente madeirense encontrou-se com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, tendo sido presenteado com as camisolas das duas equipas que disputam a final.

Na ocasião, Rui Coelho formulou o desejo de ver uma equipa madeirense na Final da Taça de Portugal na próxima época. “A Taça de Portugal reveste-se de importância no panorama nacional. Temos de encarar esta prova de grande importância com a seriedade que merece. Temos de voltar a uma final e marcar o futebol português”, declarou.