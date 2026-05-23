Farense adianta-se ao Belenenses por uma vaga na II Liga da próxima época

O Farense deu hoje um passo para se manter na II Liga de futebol, ao vencer por 1-0 na receção ao Belenenses, da Liga 3, na primeira mão do play-off de acesso à próxima edição do segundo escalão.

Em Faro, os algarvios impuseram-se aos lisboetas graças a um golo de André Candeias, aos 30 minutos, partindo em vantagem para o encontro da segunda mão, agendado para 30 de maio, no Estádio do Restelo, em Lisboa.

O Farense terminou a II Liga na 16.ª posição, enquanto o Belenenses foi terceiro colocado na Liga 3, o terceiro escalão nacional, e procura, pelo segundo ano seguido, garantir a subida através do play-off, depois de na época passada ter perdido essa corrida para o Paços de Ferreira.