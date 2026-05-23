Assaltantes entram por pequena janela e furtam esmolas

A Igreja Paroquial das Feiteiras, em São Vicente, foi alvo de um assalto durante a madrugada de quinta-feira, num episódio que está a causar surpresa e indignação na comunidade local, sobretudo por nunca terem existido antecedentes semelhantes naquela paróquia.

Ao DIÁRIO, o padre Luís Miguel explicou que os autores do furto terão conseguido entrar no templo através de uma pequena janela situada na zona do baptistério.

A abertura terá cerca de 30 centímetros, o que leva a crer que pelo menos um dos indivíduos envolvidos teria um porte físico reduzido para conseguir introduzir-se no interior da igreja.

Já dentro do espaço religioso, os assaltantes dirigiram-se à zona do velário, de onde levaram a parte superior da estrutura, bem como a caixa de esmolas.

Nesta fase, a paróquia ainda não consegue contabilizar os valores em dinheiro que poderão ter sido furtados.

O sacerdote revelou ainda que os meliantes remexeram em várias gavetas existentes no interior da igreja, presumivelmente à procura de dinheiro ou outros bens de valor.

Apesar da intrusão, as peças de prata e as obras de arte sacra existentes no templo não foram levadas, permanecendo intactas no local, circunstância que poderá indicar que o objectivo principal dos assaltantes seria encontrar dinheiro de fácil acesso.

O caso deixou a comunidade surpreendida, até porque, segundo o padre Luís Miguel, nunca tinham ocorrido situações semelhantes nas Feiteiras. Precisamente por essa ausência de antecedentes, a igreja não possuía qualquer sistema de videovigilância.

“Não havia essa necessidade porque nunca tivemos problemas deste género”, explicou o sacerdote, admitindo, contudo, que a paróquia irá agora ponderar a instalação de câmaras de segurança para reforçar a protecção do templo.

As autoridades foram chamadas ao local ainda durante a manhã e encontram-se a investigar as circunstâncias do assalto. Paralelamente, decorre o levantamento dos danos materiais e dos bens eventualmente subtraídos.

Apesar do sucedido, a actividade religiosa da paróquia mantém-se sem alterações, tendo a comunidade manifestado solidariedade para com a igreja e o pároco após o incidente.