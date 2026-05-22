Grupo parlamentar do PSD recorda "uma das vozes mais marcantes da diáspora madeirense"

O grupo parlamentar do PSD Madeira apresentou um voto de pesar pelo falecimento de José Luiz da Silva, "uma das vozes mais marcantes da diáspora madeirense na África do Sul", que faleceu em Joanesburgo aos 81 anos.



"Natural do Funchal e radicado na África do Sul desde 1974, José Luiz da Silva dedicou a sua vida à comunidade madeirense emigrada, servindo-a com uma entrega rara, uma enorme coragem cívica e um profundo amor à Madeira. Enquanto Conselheiro da Diáspora Madeirense desde a criação daquele órgão, em 2016, nunca deixou de denunciar as dificuldades, os sequestros, a violência e a insegurança que atingiam tantos madeirenses naquele país, recusando-se a ficar em silêncio perante o sofrimento da sua comunidade", apontam os social-democratas.

"Foi um rosto de confiança para gerações de emigrantes, alguém que acompanhava, aconselhava, ajudava e fazia questão de manter viva a ligação entre a Madeira e os seus filhos espalhados pelo mundo", assume o grupo parlamentar, recordando que actualmente era correspondente do JM Madeira, isto depois de ter sido correspondente pelo DIÁRIO.

"O GP PSD Madeira expressa uma profunda gratidão pelo legado humano, cívico e comunitário que José Luiz da Silva deixa à Madeira e à diáspora madeirense, endereçando à família, amigos e comunidade portuguesa na África do Sul as mais sentidas condolências. A sua memória permanecerá ligada ao exemplo de quem fez da defesa dos madeirenses uma verdadeira missão de vida", termina.

