Bernardo Gavioli e Mafalda Rosa festejam no Porto Santo

Bernardo Gavioli é o novo campeão nacional de Águas Abertas na distância dos 10 km.

Num plano de água perfeito nos mares do Porto Santo, o atleta do FC Porto conquistou o hora com um magnífico tempo final de 1:51.

Nos femininos Mafalda Rosa, do Académico de Viseu, foi a mais rápida no Porto Santo e festejou o título de campeã de Portugal da distância, graças ao tempo final de 1:59 horas.

De referir que entre hoje e domingo, o O Porto Santo volta a centrar atenções como um dos grandes palcos das águas abertas, ao receber o Campeonato Nacional de Águas Abertas - Open de Portugal e o MIUS (Madeira Island Ultra Swim), competições que juntam alguns dos melhores nadadores nacionais e internacionais num cenário de excelência.