"Vamos surpreender quem teima em não cumprir", afirma Eduardo Jesus sobre caso do portão da Pedra Rija

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura garantiu hoje que o Governo Regional já reforçou a fiscalização no percurso PR1 – Vereda do Areeiro, na sequência do caso que levou à apresentação de uma queixa ao Ministério Público por danos no portão da Pedra Rija e pela entrada indevida de caminhantes naquela zona do trilho.

IFCN remete ao Ministério Público queixa por danos no portão da Pedra Rija Entidade revela que já foram instaurados cerca de 170 autos de notícia por acesso a percursos encerrados

À margem da abertura do evento Madeira Classic Car Revival 2026, na Praça do Povo, o governante foi questionado sobre as medidas que estão a ser implementadas depois de, na manhã de ontem, dezenas de turistas terem ultrapassado o portão encerrado antes da hora oficial de abertura do percurso. “O que fizemos foi reforçar a fiscalização e antecipar a presença das nossas equipas no terreno e vamos naturalmente surpreender quem teime em não cumprir”, afirmou.

O secretário regional explicou que, nos dias seguintes a certos incidentes, o Corpo de Polícia Florestal passou a estar presente antes do horário de abertura do trilho, situação que, segundo disse, evitou novas tentativas de incumprimento.

“Na semana passada tivemos o nosso Corpo de Polícia Florestal antes da hora de início do percurso no terreno. Com a presença do Corpo de Polícia Florestal não houve abusos, não se verificou qualquer tentativa de transpor a porta que estava fechada”, referiu. Sublinhou ainda que o episódio ocorreu precisamente “no dia em que não tínhamos o Corpo de Polícia Florestal”, admitindo que existiu “um pequeno atraso” na abertura do portão da Pedra Rija.

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O responsável pela tutela do Ambiente reforçou que o Executivo vai continuar a apertar o controlo naquele percurso pedestre, considerado um dos mais procurados da Região.

“Tomámos medidas, vamos reforçar, já reforçámos, e na próxima semana será visível o número de pessoas a fiscalizar”, assegurou, acrescentando que estão igualmente previstas “outras decisões tácticas” que não quis revelar “mas que estarão no terreno já a partir de segunda-feira”.