PSP arranca com operação "Estrada Segura" de sensibilização junto às escolas

A PSP e iniciou hoje em todo o território nacional uma nova operação "Estrada Segura", que decorre até 29 de maio, com o objetivo de reforçar a sensibilização rodoviária entre a comunidade escolar.

Esta campanha, hoje divulgada pela PSP, insere-se no Programa Escola Segura e pretende demonstrar nas escolas "as consequências da sinistralidade rodoviária e a adoção de comportamentos de segurança nas estradas portuguesas".

A operação será desenvolvida junto de estabelecimentos de ensino pré-escolar, do ensino básico e do secundário, "reforçando a missão preventiva da PSP na promoção de uma cultura de segurança rodoviária".

No âmbito desta operação, a PSP explica que "serão realizadas ações de sensibilização dirigidas aos alunos, recorrendo a materiais pedagógicos e conteúdos adequados às diferentes faixas etárias e à realidade de cada comunidade escolar, promovendo o respeito pelas regras de circulação rodoviária e a consciencialização para os riscos associados aos comportamentos inseguros na estrada".

A sinistralidade rodoviária continua a constituir uma das principais causas de morte em todo o mundo, lembra a PSP, salientando que, segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), "Portugal mantém uma taxa de mortalidade rodoviária acima da média europeia, especialmente em meio urbano".

Segundo dados da PSP, em 2025, na área de responsabilidade daquela polícia, registaram-se 79 vítimas mortais e 701 feridos graves, verificando-se uma redução de 10,7% do número de feridos graves face ao ano de 2024.

Paralelamente à sua vertente fiscalizadora, a PSP afirma que tem vindo a reforçar a prevenção e sensibilização, exemplificando que, entre o início do ano letivo 2013/2014 e o final do ano letivo 2024/2025, foram realizadas 28.931 ações de sensibilização sobre prevenção e segurança rodoviária, envolvendo 709.959 participantes, entre alunos, professores, assistentes operacionais e encarregados de educação.

No ano letivo 2024/2025, as temáticas da Prevenção e Segurança Rodoviária e da Segurança Infantil representaram cerca de 16% do total das ações de sensibilização desenvolvidas pelas EPES, tendo sido realizadas 3.305 ações subordinadas a estas matérias, envolvendo 114.007 participantes.

A operação hoje iniciada assinala igualmente o Dia Nacional da Segurança Infantil, a 23 de maio, efeméride dedicada à promoção da segurança, saúde e autonomia das crianças.

"Com esta operação, a PSP pretende continuar a sensibilizar os mais jovens para a adoção de comportamentos seguros e responsáveis na via pública, contribuindo para a formação de futuros condutores mais conscientes e para a redução da sinistralidade rodoviária em Portugal", lê-se na nota.

A segurança rodoviária continua a assumir-se como uma prioridade nacional, enquadrada na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2021-2030 -- Visão Zero 2030, alinhada com a política de segurança rodoviária da Comissão Europeia e com a abordagem do Sistema Seguro, baseada no princípio de que nenhuma perda de vida é aceitável, refere a PSP.