IL diz que "ontem já era tarde" para corrigir injustiças feitas aos professores
Gonçalo Maia Camelo defende alterações significativas na carreira docente, com menos burocracia e, por exemplo, com progressões por mérito.
A IL reconhece a pertinência das reivindicações dos professores e não tem dúvidas de que "ontem já era tarde" para as corrigir.
No entanto, não tem dúvidas que estas medidas não vão atrair mais jovens para uma profissão que é pouco atraente e com progressões que já não fazem sentido.