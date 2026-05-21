Câmara do Funchal deu as boas-vindas a 55 novos funcionários

A Câmara Municipal do Funchal promoveu, hoje, uma sessão de Acolhimento de 55 novos funcionários da autarquia, entre os quais 43 cantoneiros de limpeza, oito canalizadores, e quatro arquitectos. A iniciativa decorreu na Sala da Assembleia Municipal.

O presidente da CMF, Jorge Carvalho, acompanhado pelos vereadores com pelouros, realçou a importância do serviço público em prol da cidade e dos munícipes.

Numa nota, a CMF assume que uma das prioridades é a valorização dos recursos humanos, "inclusive na melhoria das condições de trabalho e contratando novos funcionários, em particular em áreas que denotavam lacunas, bem como na melhoria dos serviços prestados à cidade e aos munícipes".