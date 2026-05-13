"O IVA é um excelente negócio para o Governo Regional", diz Gonçalo Leite Velho
"O Governo Regional está viciado em impostos", afirmou Gonçalo Leite Velho na primeira intervenção no período antes da ordem do dia na sessão plenária de hoje.
A Madeira, lembra o deputado do PS, está há 31 meses consecutivos com a "maior taxa de inflação do país", com os combustíveis mais caros, com a "conta do supermercado sempre a subir".
Um cenário de pressão sobre as famílias que resulta numa "arrecadação de impostos" recorde.
Só no IVA, nos mesmos 30 meses, a cobrança de impostos foi de mais 313 milhões de euros do que no período homólogo.
"O IVA é um excelente negócio para o governo regional", afirma Gonçalo Leite Velho. A Madeira, afirma, "ainda está no PAEF".
Entre 2012 e 2024, o PIB regional cresceu 46% mas a receita de IVA cresceu 144%.
Quando compram alguma coisa, "os madeirenses pagam ao vendedor e ao governo regional".